RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL bricht am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RTL. Die RTL-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 6,0 Prozent auf 31,60 EUR ab.

Um 15:52 Uhr fiel die RTL-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 6,0 Prozent auf 31,60 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte RTL-Aktie bei 31,35 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,75 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 106.292 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RTL-Aktie liegt somit 18,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 23,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 24,84 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 34,77 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,73 EUR je RTL-Aktie belaufen.

