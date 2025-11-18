DAX23.301 -1,2%Est505.569 -1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 -0,8%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.931 -0,6%Euro1,1584 -0,1%Öl64,24 +0,3%Gold4.045 ±-0,0%
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

18.11.25 12:04 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von RTL gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 32,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
32,90 EUR -0,35 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:42 Uhr ging es für die RTL-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 32,50 EUR. Der Kurs der RTL-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 31,75 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,75 EUR. Zuletzt wechselten 46.284 RTL-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die RTL-Aktie somit 16,45 Prozent niedriger. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,75 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für RTL-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,65 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 34,90 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 12.03.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,73 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

