DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Rüstungsaktien, Airbus, Novo Nordisk, Xpeng, Highland, im Fokus
NVIDIA, Microsoft & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 3. Quartal 2025
Nach Aktienverkauf von Top-Managern: Sind institutionelle Anleger von der DroneShield-Aktie jetzt abgeschreckt?
Kursentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagvormittag mit Abschlägen

18.11.25 09:22 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,0 Prozent auf 32,25 EUR abwärts.

Die RTL-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 32,25 EUR abwärts. Bei 31,95 EUR markierte die RTL-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.489 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Bei 23,75 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 26,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,65 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,40 EUR.

RTL gewährte am 13.03.2019 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,59 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 2,04 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RTL 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 12.03.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,73 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

