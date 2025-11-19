RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 32,25 EUR.
Um 11:48 Uhr sprang die RTL-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 32,25 EUR zu. Kurzfristig markierte die RTL-Aktie bei 32,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 31,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 28.970 RTL-Aktien.
Am 15.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,62 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2024 Kursverluste bis auf 23,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RTL-Aktie derzeit noch 26,36 Prozent Luft nach unten.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 34,77 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
RTL dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.03.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RTL-Gewinn in Höhe von 2,69 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
