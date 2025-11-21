DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.240 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
Notierung im Blick

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagnachmittag im Aufwind

21.11.25 16:08 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Freitagnachmittag im Aufwind

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RTL. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 33,20 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
33,20 EUR 0,40 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 33,20 EUR. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 33,25 EUR. Bei 32,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 35.856 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RTL-Aktie 39,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten RTL-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,81 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RTL am 13.03.2019 vor. Es stand ein EPS von 1,59 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RTL noch ein Gewinn pro Aktie von 1,59 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,40 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

