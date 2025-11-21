RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Mittag fester

Kurs der RTL

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 32,65 EUR.

Das Papier von RTL legte um 11:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 32,85 EUR. Bei 32,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.649 RTL-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,75 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 27,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,81 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,77 EUR an.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je RTL-Aktie.

