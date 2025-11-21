RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RTL. Zuletzt ging es für das RTL-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 32,65 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von RTL legte um 11:37 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 32,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 32,85 EUR. Bei 32,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.649 RTL-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,90 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,75 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 27,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,81 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,77 EUR an.
Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat RTL 2,04 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,04 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte RTL am 12.03.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,40 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur RTL-Aktie
RTL-Aktie schwächer: Jahresausblick gesenkt
MDAX-Titel RTL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in RTL von vor 5 Jahren bedeutet
Ausgewählte Hebelprodukte auf RTL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RTL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: RTL Group
Nachrichten zu RTL
Analysen zu RTL
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.05.2025
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.2024
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|21.06.2024
|RTL Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
|18.11.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen