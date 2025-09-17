RTL Aktie News: MDAX Aktie Anleger greifen bei RTL am Montagnachmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RTL. Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die RTL-Papiere um 15:44 Uhr 1,3 Prozent. Die RTL-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,25 EUR. Der Tagesumsatz der RTL-Aktie belief sich zuletzt auf 30.826 Aktien.

Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Der aktuelle Kurs der RTL-Aktie ist somit 9,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,38 Prozent.

Zuletzt erhielten RTL-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,08 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,41 EUR an.

RTL veröffentlichte am 13.03.2019 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2018 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,59 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RTL 1,59 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RTL einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

