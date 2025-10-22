RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittwochvormittag gesucht

Kurs der RTL

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von RTL. Zuletzt stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,55 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die RTL-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 34,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die RTL-Aktie bisher bei 34,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.116 RTL-Aktien.

Am 15.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RTL-Aktie 12,59 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 14.11.2024 Kursverluste bis auf 23,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 31,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,41 EUR.

RTL ließ sich am 13.03.2019 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,59 EUR gegenüber 1,59 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RTL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,79 EUR je Aktie belaufen.

