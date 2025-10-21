RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Dienstagnachmittag mit Verlusten
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der RTL-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 34,50 EUR.
Die RTL-Aktie musste um 15:50 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 34,50 EUR. Die RTL-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 34,45 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,90 EUR. Von der RTL-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 31.125 Stück gehandelt.
Am 15.09.2025 markierte das Papier bei 38,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 12,75 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.
Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,04 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,04 Mrd. EUR.
Die RTL-Bilanz für Q3 2025 wird am 18.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte RTL möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,79 EUR je Aktie in den RTL-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
