RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von RTL gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die RTL-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 34,85 EUR nach.
Das Papier von RTL gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 34,85 EUR abwärts. Die RTL-Aktie sank bis auf 34,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 150 RTL-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.
Die Zahlen des am 31.12.2018 abgelaufenen Quartals präsentierte RTL am 13.03.2019. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können RTL-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.
Von Analysten wird erwartet, dass RTL im Jahr 2025 2,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|RTL Hold
|Warburg Research
|11.08.2025
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|RTL Neutral
|UBS AG
