Rubrik Aktie News: Rubrik am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Rubrik gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rubrik-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 72,12 USD abwärts.

Die Rubrik-Aktie musste um 15:49 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 72,12 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rubrik-Aktie bisher bei 72,02 USD. Mit einem Wert von 73,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 25.894 Rubrik-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rubrik-Aktie somit 29,56 Prozent niedriger. Bei 42,09 USD erreichte der Anteilsschein am 16.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rubrik-Aktie damit 71,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Rubrik-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Rubrik gewährte am 09.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rubrik 309,86 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.12.2026 dürfte Rubrik die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Rubrik-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,478 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

