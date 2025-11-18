DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.415 -1,3%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,01 ±-0,0%Gold4.061 +0,4%
Blick auf Rubrik-Kurs

Rubrik Aktie News: Rubrik verliert am Dienstagnachmittag

18.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rubrik. Die Rubrik-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 69,43 USD.

Die Rubrik-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 69,43 USD. Zwischenzeitlich weitete die Rubrik-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,38 USD aus. Mit einem Wert von 69,75 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 47.146 Rubrik-Aktien.

Am 07.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,38 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 42,50 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Rubrik-Aktie ist somit 38,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Rubrik-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rubrik am 09.09.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Rubrik ein Ergebnis je Aktie von -0,98 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 309,86 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 51,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,95 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Rubrik am 04.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass Rubrik im Jahr 2026 -0,477 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

