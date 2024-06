RWE Aktie News: RWE gibt am Mittag nach

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 33,50 EUR ab.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 33,50 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 33,34 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 595.823 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,33 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 26,36 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 11,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 49,45 EUR angegeben.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.08.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

