RWE Aktie News: RWE tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 35,16 EUR.

Das Papier von RWE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 35,16 EUR ab. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 34,91 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 35,87 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 718.996 RWE-Aktien.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 7,45 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 21,05 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RWE 2,58 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,39 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,63 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

