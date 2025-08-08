DAX24.058 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.076 -0,2%Nas21.497 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.347 -1,5%
Aktienkurs aktuell

RWE Aktie News: RWE am Montagnachmittag im Minus

11.08.25 16:09 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 35,09 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,38 EUR -0,64 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 35,09 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die RWE-Aktie bis auf 34,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,87 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.115.270 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,67 Prozent. Bei einem Wert von 27,76 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 20,89 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RWE ein EPS von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6,39 Mrd. EUR, gegenüber 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,67 Prozent präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

RWE-Analyse: Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025RWE BuyUBS AG
24.07.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
17.07.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
13.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen