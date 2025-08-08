RWE Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von RWE

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Zuletzt fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 35,56 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 35,56 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 35,55 EUR ab. Mit einem Wert von 35,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 62.341 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,76 EUR ab. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 21,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

Am 15.05.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

