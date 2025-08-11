RWE Aktie News: RWE am Vormittag ohne große Veränderung

RWE im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 35,53 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,53 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,74 EUR an. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 35,52 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.931 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,33 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,39 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,63 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

