DAX24.066 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +0,6%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.438 +0,2%Euro1,1623 +0,1%Öl66,86 +0,2%Gold3.356 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Apple 865985 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Pause im Zollstreit: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei steigt auf Rekordhoch -- Hannover Rück, Plug Power, BigBear.ai im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX büßt Anfangsgewinne ein
Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch Asiens Börsen am Dienstag: China im Plus - Nikkei 225 springt auf Rekordhoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
RWE im Blick

RWE Aktie News: RWE am Vormittag ohne große Veränderung

12.08.25 09:23 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Vormittag ohne große Veränderung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Mit einem Kurs von 35,53 EUR zeigte sich die RWE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
35,61 EUR 0,18 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 35,53 EUR. Die RWE-Aktie zog in der Spitze bis auf 35,74 EUR an. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 35,52 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 35,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.931 RWE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 6,33 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,39 Mrd. EUR – eine Minderung von 3,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,63 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,13 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Aktie: UBS AG vergibt Buy

RWE-Analyse: Bernstein Research verleiht RWE-Aktie Market-Perform in jüngster Analyse

DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf RWE

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RWE

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025RWE BuyUBS AG
24.07.2025RWE BuyDeutsche Bank AG
17.07.2025RWE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
13.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen