RWE Aktie News: Anleger greifen bei RWE am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 36,05 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 36,05 EUR. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,13 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,59 EUR. Zuletzt wechselten 263.092 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 4,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,00 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,78 EUR.

Am 14.08.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,67 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 20,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 4,59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,11 EUR in den Büchern stehen haben wird.

