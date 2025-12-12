S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airbnb von vor 5 Jahren verloren

Lohnende Airbnb-Anlage?

Bei einem frühen Airbnb-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 12.12.2020 wurde die Airbnb-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Airbnb-Papier 139,25 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Airbnb-Aktie investiert, befänden sich nun 7,181 Airbnb-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Airbnb-Aktie auf 128,00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 919,21 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 8,08 Prozent.

Der Marktwert von Airbnb betrug jüngst 77,36 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Airbnb-Papiers fand am 10.12.2020 an der Börse NAS statt. Zum Börsendebüt des Airbnb-Papiers wurde der Erstkurs mit 146,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net