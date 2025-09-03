S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Broadcom-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Broadcom-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Broadcom-Papier an diesem Tag 36,30 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Broadcom-Aktie investiert, befänden sich nun 275,520 Broadcom-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2025 83.314,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 302,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 733,15 Prozent.

Broadcom war somit zuletzt am Markt 1,40 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net