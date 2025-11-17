DAX23.705 -0,7%Est505.659 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,75 +1,0%Nas22.923 +0,1%Bitcoin81.320 ±-0,0%Euro1,1585 -0,3%Öl64,45 +0,3%Gold4.066 -0,3%
Profitable Palantir-Investition?

S&P 500-Titel Palantir-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Palantir von vor 5 Jahren abgeworfen

17.11.25 16:00 Uhr

Vor Jahren Palantir-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Palantir
147,60 EUR -1,84 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Palantir-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Palantir-Anteile betrug an diesem Tag 17,85 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 56,022 Palantir-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 14.11.2025 auf 174,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9.748,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 874,85 Prozent gesteigert.

Palantir erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 413,67 Mrd. USD. Die Palantir-Aktie wurde am 30.09.2020 an der Börse NAS zum ersten Mal gehandelt. Ein Palantir-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Palantir und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

