S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Linde-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurden Linde-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Linde-Anteile bei 311,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Linde-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,321 Linde-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 150,98 USD, da sich der Wert einer Linde-Aktie am 11.08.2025 auf 470,38 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 50,98 Prozent.
Linde erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 220,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
