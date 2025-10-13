Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 244,67 USD zu.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 244,67 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 245,29 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 242,89 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 220.096 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,43 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,825 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Am 03.09.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück