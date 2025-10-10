Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag gefragt

So entwickelt sich Salesforce

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 246,92 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 246,92 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 249,00 USD. Mit einem Wert von 246,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 242.281 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 8,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,825 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Salesforce gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

