Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verteuert sich am Donnerstagabend

Top News
09.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 244,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
210,85 EUR 6,85 EUR 3,36%
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 244,29 USD. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 245,90 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 237,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 760.806 Stück.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 33,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,825 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

