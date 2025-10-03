Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagmittag stark gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Salzgitter-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,3 Prozent auf 31,70 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 8,3 Prozent auf 31,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Salzgitter-Aktie sogar auf 32,02 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 30,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 224.816 Salzgitter-Aktien.

Bei einem Wert von 32,02 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2025). Gewinne von 1,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 59,12 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,176 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter-Aktie wird bei 25,92 EUR angegeben.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

