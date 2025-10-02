Salzgitter Aktie News: Salzgitter präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktie im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 29,64 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Salzgitter-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,1 Prozent auf 29,64 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 29,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,80 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 394.579 Stück gehandelt.

Am 02.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 0,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 56,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 lud Salzgitter zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,509 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

