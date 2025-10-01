Salzgitter Aktie News: Anleger schicken Salzgitter am Vormittag ins Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 25,58 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 25,58 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 25,58 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,62 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.242 Salzgitter-Aktien.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,18 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,34 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,176 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,92 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,57 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Salzgitter wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

