Heute im Fokus
DAX knapp im Plus - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche, HOCHTIEF im Fokus
Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. im Aufwind: Exane sieht neue Spielregeln
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis & Co.
Blick auf Salzgitter-Kurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag mit Aufschlag

03.10.25 09:27 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,9 Prozent auf 30,68 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 4,9 Prozent auf 30,68 EUR. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 30,78 EUR. Bei 30,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.491 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 30,78 EUR. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 0,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,92 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von ArcelorMittall, thyssenkrupp & Co. stark: Hoffnung auf geringere Einfuhren

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

