Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Salzgitter konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 33,94 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 33,94 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 34,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 33,00 EUR. Bisher wurden heute 575.665 Salzgitter-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,06 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Salzgitter wird am 10.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Salzgitter-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,562 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

