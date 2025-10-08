Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 33,52 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 33,52 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 33,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.102 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 33,98 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 61,34 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

