24.500-Punkte-Marke im Blick: DAX fester -- Ottobock-Aktie: Angebotspreis am oberen Ende der Preisspanne -- Goldpreis erstmals über 4.000 US-Dollar -- DroneShield, PayPal, Plug Power, Diginex im Fokus
Top News
Bernstein Research bescheinigt Outperform für BASF-Aktie
Interview mit Claus Hecher, Regional ETF Head of Sales DACH & Nordics bei BNP Paribas Asset Management
Notierung im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag mit Aufschlag

08.10.25 12:08 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittwochmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 33,52 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
33,42 EUR 0,42 EUR 1,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 33,52 EUR. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 33,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 33,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 209.102 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2025 bei 33,98 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 1,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 61,34 Prozent würde die Salzgitter-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,92 EUR aus.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,562 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

