Salzgitter Aktie News: Salzgitter gibt am Dienstagmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 31,60 EUR.
Die Salzgitter-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 31,60 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bisher bei 31,12 EUR. Bei 32,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.372 Salzgitter-Aktien.
Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 143,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,222 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,92 EUR.
Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salzgitter hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,64 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.
Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,469 EUR je Aktie ausweisen dürften.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|04.08.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|12.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|05.05.2025
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|19.09.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Salzgitter Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Salzgitter Halten
|DZ BANK
|11.08.2025
|Salzgitter Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.03.2025
|Salzgitter Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
