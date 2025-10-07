DAX24.415 +0,2%Est505.629 ±0,0%MSCI World4.344 -0,2%Top 10 Crypto17,03 -2,1%Nas22.950 ±0,0%Bitcoin105.662 -0,8%Euro1,1661 -0,4%Öl65,06 -0,7%Gold3.979 +0,4%
Heute im Fokus
DAX fester -- US-Börsen uneins -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Dell, Novo Nordisk, IBM, AMD, Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht
Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger Dollar-Schwäche und Bitcoin-Stärke? Trumps Krypto-Wette mit globalen Folgen für Anleger
EU-Kommission will Zölle auf Stahl auf 50 Prozent verdoppeln

07.10.25 16:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ArcelorMittal
32,65 EUR -0,46 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
33,00 EUR 0,14 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
12,62 EUR 0,03 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission will die heimische Stahlindustrie mit einem auf 50 Prozent verdoppelten Zollsatz vor billiger Konkurrenz aus Ländern wie China schützen. Zudem soll die Menge zollfreier Importe nahezu halbiert werden, teilte der zuständige EU-Kommissar Stéphane Séjourné mit./mjm/DP/nas

