Salzgitter im Fokus

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

07.10.25 09:26 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 32,14 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 32,14 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 32,22 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.004 Salzgitter-Aktien.

Am 06.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 33,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,05 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,68 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,222 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salzgitter-Aktie bei 25,92 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,469 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

