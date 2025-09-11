Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Vormittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 22,86 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Salzgitter zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,2 Prozent auf 22,86 EUR. Bei 22,86 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.629 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 23,08 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.10.2024 auf bis zu 12,96 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,31 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 25,76 EUR.

Salzgitter veröffentlichte am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,503 EUR je Aktie in den Salzgitter-Büchern.

