Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Salzgitter zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 23,28 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 23,28 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 23,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.285 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (12,96 EUR). Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 44,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,176 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,76 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,02 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Salzgitter ein EPS von -0,64 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,502 EUR je Salzgitter-Aktie stehen.

