SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 231,25 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 231,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 230,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.763 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 22,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 190,04 EUR am 07.09.2024. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 21,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

