DAX23.751 -1,2%ESt505.341 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.857 +1,8%Euro1,1631 -0,7%Öl69,46 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T DEUTZ 630500 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- DEUTZ steigt ins Rüstungsgeschäft ein -- NIO setzt mehr um -- SMA Solar, Lucid, Bitcoin, Siemens Energy, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Commerzbank, Siemens, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um NIO-Aktie steigt: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste und setzte mehr um
Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren Abwärtsdruck: DAX mit deutlichem Abschlag - 24.000-Punkte-Marke aus dem Blick verloren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienentwicklung

SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag ab

02.09.25 12:06 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 231,25 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
231,45 EUR -2,05 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 231,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 230,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 232,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 135.763 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 22,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 190,04 EUR am 07.09.2024. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 21,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,41 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 291,56 EUR aus.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 EUR gegenüber 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SAP SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,03 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SAP SE einen Gewinn von 6,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP SE-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Das waren die größten Beteiligungen im Fisher Asset Management-Depot im 2. Quartal 2025

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAP SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.02.2025SAP SE HoldWarburg Research
28.01.2025SAP SE HaltenDZ BANK
28.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
10.01.2025SAP SE HoldWarburg Research
22.10.2024SAP SE HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
07.03.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
17.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.
11.05.2023SAP SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen