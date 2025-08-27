DAX23.810 -1,0%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,80 +0,9%Gold3.479 +0,1%
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von SAP SE

02.09.25 09:25 Uhr
SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von SAP SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 232,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
232,05 EUR -1,45 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 232,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SAP SE-Aktie bei 232,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 19.267 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 283,50 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 17,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 190,04 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,41 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,56 EUR je SAP SE-Aktie aus.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,03 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,04 EUR je SAP SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
08.08.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE AddBaader Bank
01.08.2025SAP SE BuyUBS AG
29.07.2025SAP SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
