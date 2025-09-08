SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagnachmittag auf rotem Terrain

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SAP SE. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 230,15 EUR abwärts.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 230,15 EUR. In der Spitze büßte die SAP SE-Aktie bis auf 228,40 EUR ein. Bei 229,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 354.373 SAP SE-Aktien.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,18 Prozent. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 191,54 EUR. Abschläge von 16,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 294,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,03 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 8,29 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. SAP SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 27.10.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SAP SE-Aktie in Höhe von 6,04 EUR im Jahr 2025 aus.

