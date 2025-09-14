DAX23.793 +0,4%ESt505.430 +0,7%Top 10 Crypto16,14 -1,6%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.815 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,15 +0,4%Gold3.645 +0,1%
So bewegt sich SAP SE

SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag leichter

15.09.25 09:29 Uhr
SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag leichter

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 220,65 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
220,35 EUR 0,90 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 220,65 EUR ab. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 219,95 EUR. Bei 220,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 53.874 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 28,48 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2024 bei 198,00 EUR. Der derzeitige Kurs der SAP SE-Aktie liegt somit 11,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,35 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 294,33 EUR.

Am 22.07.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,76 EUR je Aktie in den Büchern standen. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 22.10.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,04 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?

DAX 40-Wert SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor 10 Jahren eingebracht

Aktien von SAP und Siemens Energy im Aufwind: Oracle-Ergebnisse und KI-Hype beflügeln

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

