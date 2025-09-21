SAP SE Aktie News: SAP SE am Montagmittag leichter

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 224,80 EUR ab.

Die SAP SE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 224,80 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SAP SE-Aktie bei 224,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 245.874 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 26,11 Prozent Luft nach oben. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SAP SE-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,41 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. SAP SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,03 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je SAP SE-Aktie.

