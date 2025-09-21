DAX23.469 -0,7%ESt505.430 -0,5%Top 10 Crypto15,60 -2,5%Dow46.275 -0,1%Nas22.694 +0,3%Bitcoin96.077 -2,2%Euro1,1766 +0,2%Öl66,29 -0,6%Gold3.717 +0,9%
SAP SE Aktie News: SAP SE am Nachmittag tiefer

22.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von SAP SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 224,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
225,40 EUR -2,10 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 224,90 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 223,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 225,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 600.663 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 20,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 11,96 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 289,89 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,29 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
10:16SAP SE BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
15.09.2025SAP SE BuyJefferies & Company Inc.
10.09.2025SAP SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
