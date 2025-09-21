SAP SE Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SAP SE

So entwickelt sich SAP SE

Die Aktie von SAP SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SAP SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 226,70 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 226,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SAP SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,10 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 66.731 SAP SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 25,06 Prozent zulegen. Bei 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,66 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,76 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,03 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,29 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 22.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 27.10.2026.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,05 EUR je Aktie.

