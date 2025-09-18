SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE

So entwickelt sich SAP SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR ab.

Um 15:52 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 227,15 EUR. Zuletzt wechselten 1.602.204 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 19,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2024 bei 198,00 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,33 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Aktien SAP, AIXTRON, Infineon, ASML & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr abgeworfen

SAP-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Erholungsversuch nach Talfahrt