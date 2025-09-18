SAP SE Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von SAP SE
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von SAP SE. Zuletzt fiel die SAP SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die SAP SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 228,80 EUR ab. Die SAP SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 227,00 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 227,15 EUR. Zuletzt wechselten 1.602.204 SAP SE-Aktien den Besitzer.
Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 19,29 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2024 bei 198,00 EUR. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,41 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,33 EUR an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte SAP SE am 22.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,76 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,29 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 27.10.2026.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
Aktien SAP, AIXTRON, Infineon, ASML & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr abgeworfen
SAP-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Erholungsversuch nach Talfahrt
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: SAP AG
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen