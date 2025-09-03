JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In Gesprächen hätten führende Unternehmensmanager aus dem Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement (CIO) sowie Technologieexperten mit Blick auf das Thema "Tod der Software" durch Künstliche Intelligenz (KI) viel positiver geklungen als die dazu vorherrschenden negativen Ansichten am Aktienmarkt, schrieb Toby Ogg in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Etliche Experten seien sogar der Meinung, dass sich die Aussichten für Unternehmenssoftware durch die sogenannten großen Sprachmodelle für das Training von KI sowie KI-Agenten verbessert hätten./rob/gl/ag

