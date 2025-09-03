SAP Aktie
Marktkap. 264,66 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In Gesprächen hätten führende Unternehmensmanager aus dem Bereich Informations- und Kommunikationsmanagement (CIO) sowie Technologieexperten mit Blick auf das Thema "Tod der Software" durch Künstliche Intelligenz (KI) viel positiver geklungen als die dazu vorherrschenden negativen Ansichten am Aktienmarkt, schrieb Toby Ogg in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Etliche Experten seien sogar der Meinung, dass sich die Aussichten für Unternehmenssoftware durch die sogenannten großen Sprachmodelle für das Training von KI sowie KI-Agenten verbessert hätten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
231,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
230,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
