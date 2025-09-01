DAX 23.619 +0,6%ESt50 5.333 +0,8%Top 10 Crypto 15,63 -1,3%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.372 -0,2%Euro 1,1653 +0,1%Öl 69,05 +0,0%Gold 3.540 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - was die Gründe sind
Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO Beiersdorf-Aktie etwas tiefer: Pierre Kröning wird neuer CIO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

SAP Aktie

Kaufen
Verkaufen
SAP Aktien-Sparplan
230,95 EUR +2,85 EUR +1,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 272,4 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 716460

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007164600

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SAPGF

Barclays Capital

SAP SE Overweight

10:21 Uhr
SAP SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
SAP SE
230,95 EUR 2,85 EUR 1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für SAP von 275 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sven Merkt traut den Walldorfern laut seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung zu, dass sie bis 2030 die "Rule of 40" erfüllen. Dabei müssen Softwareunternehmen bei jährlichem Gewinnwachstum und Ergebnismarge in Summe 40 Prozent erreichen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
230,85 €		 Abst. Kursziel*:
29,95%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
230,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,90%
Analyst Name:
Sven Merkt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAP SE

10:21 SAP Overweight Barclays Capital
08.08.25 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 SAP Verkaufen DZ BANK
06.08.25 SAP Add Baader Bank
01.08.25 SAP Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu IMAX Corp.

finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren bedeutet
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IMAX von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel IMAX-Aktie: So viel hätten Anleger an einem IMAX-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IMAX von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net IMAX verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net Optimismus in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zum Start zu
finanzen.net Ausblick: IMAX verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Live Nation, News, Warner Music and IMAX
Benzinga China&#39;s Fading Box Office Delivers Rare Profit-boost For Imax China
Zacks Do Options Traders Know Something About IMAX Stock We Don't?
Zacks Unlocking Imax (IMAX) International Revenues: Trends, Surprises, and Prospects
Zacks IMAX Q2 Earnings Surpass Expectations, Revenues Increase Y/Y
Benzinga Imax Analysts Increase Their Forecasts After Q2 Results
MotleyFool IMAX Reports Record Q2 Box Office Surge
Zacks Imax (IMAX) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
RSS Feed
IMAX Corp. zu myNews hinzufügen