SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von SAP SE. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SAP SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 229,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der SAP SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 229,40 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 229,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 227,00 EUR markierte die SAP SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 227,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 264.647 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). 23,58 Prozent Plus fehlen der SAP SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 198,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,69 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,41 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,33 EUR je SAP SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SAP SE am 22.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,92 Prozent auf 9,03 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,29 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von SAP SE rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,05 EUR je SAP SE-Aktie belaufen.

