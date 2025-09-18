DAX23.755 +0,3%ESt505.492 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1758 -0,3%Öl67,05 -0,7%Gold3.656 +0,3%
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

19.09.25 09:27 Uhr
SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 227,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
228,75 EUR -1,45 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 227,55 EUR abwärts. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.688 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,59 Prozent. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 26.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 14,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.

SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,05 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

