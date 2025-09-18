SAP SE Aktie News: Anleger schicken SAP SE am Freitagvormittag auf rotes Terrain
Die Aktie von SAP SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SAP SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 227,55 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 227,55 EUR abwärts. Der Kurs der SAP SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.688 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,59 Prozent. Bei 198,00 EUR fiel das Papier am 26.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 14,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
SAP SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,41 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 294,33 EUR an.
SAP SE ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SAP SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,76 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SAP SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,92 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,03 Mrd. EUR im Vergleich zu 8,29 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte SAP SE am 22.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 27.10.2026 werfen.
Den erwarteten Gewinn je SAP SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,05 EUR fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie
Aktien SAP, AIXTRON, Infineon, ASML & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank
DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAP SE von vor einem Jahr abgeworfen
SAP-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Erholungsversuch nach Talfahrt
Ausgewählte Hebelprodukte auf SAP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SAP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu SAP SE
Analysen zu SAP SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|SAP SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|SAP SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.02.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|28.01.2025
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|28.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|10.01.2025
|SAP SE Hold
|Warburg Research
|22.10.2024
|SAP SE Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|07.03.2025
|SAP SE Verkaufen
|DZ BANK
|17.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.05.2023
|SAP SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen