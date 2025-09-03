DAX 23.595 +0,5%ESt50 5.325 +0,6%Top 10 Crypto 15,75 +0,0%Dow 45.271 -0,1%Nas 21.498 +1,0%Bitcoin 94.755 -1,1%Euro 1,1662 +0,0%Öl 67,14 -0,4%Gold 3.535 -0,7%
DAX fester erwartet -- Chinas Börsen tiefrot - Nikkei zieht an -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Porsche, Figma, HPE, C3.ai im Fokus
JOST Werke-Aktie unter Druck: Platzierung lastet nachbörslich JOST Werke-Aktie unter Druck: Platzierung lastet nachbörslich
SAP Aktie

230,35 EUR -2,00 EUR -0,86 %
STU
Marktkap. 264,66 Mrd. EUR

KGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460

ISIN DE0007164600

Symbol SAPGF

JP Morgan Chase & Co.

SAP SE Overweight

08:01 Uhr
SAP SE Overweight
SAP SE
230,35 EUR -2,00 EUR -0,86%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible

Zusammenfassung: SAP Overweight

Unternehmen:
SAP SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
231,55 €		 Abst. Kursziel*:
25,24%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
230,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
294,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

