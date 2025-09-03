SAP Aktie
Marktkap. 264,66 Mrd. EURKGV 88,20 Div. Rendite 0,99%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
SAP SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Analyst Toby Ogg passte nach den Zweitquartalszahlen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für den Software-Entwickler um die Ergebnisse, Wechselkurse und die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf an./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 11:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: SAP Overweight
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
231,55 €
|Abst. Kursziel*:
25,24%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
230,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,90%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu SAP SE
|03.09.25
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Add
|Baader Bank
|01.08.25
|SAP Buy
|UBS AG
