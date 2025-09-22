SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SAP SE. Das Papier von SAP SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 226,00 EUR.

Die SAP SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 226,00 EUR. Die SAP SE-Aktie legte bis auf 227,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 225,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 177.321 SAP SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 283,50 EUR erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 25,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.09.2024 bei 198,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 12,39 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten SAP SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 289,89 EUR.

Am 22.07.2025 äußerte sich SAP SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SAP SE 0,76 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,03 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 8,29 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SAP SE-Gewinn in Höhe von 6,04 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

Deutsche Bank AG gibt SAP SE-Aktie Buy

Aktien-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet SAP-Aktie

Aktien SAP, AIXTRON, Infineon, ASML & Co. stark: Technologiewerte ziehen an nach Zinssenkung der US-Notenbank